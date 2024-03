Celle di Bulgheria protagonista a Pomeriggio 5 per parlare di tradizioni pasquali

Il forno di comunità, le bellezze del paese e la tradizione del “viccio” pasquale. Boom di ascolti per il servizio su Celle di Bulgheria andato in onda ieri, nel corso della trasmissione televisiva Pomeriggio 5. La conduttrice Myrta Merlino si è collegata in diretta con il sindaco Gino Marotta e alcune donne del paese che hanno illustrato la preparazione del tradizionale “viccio” pasquale. Sul posto anche l'inviato del programma, Vincenzo Rubano, che ha condotto i telespettatori di Canale 5 in un fantastico viaggio tra le bellezze del territorio.

Soddisfazione del sindaco, Gino Marotta

“Ancora una volta il nostro Comune – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – approda sulle reti nazionali e viene preso come esempio virtuoso per progetti mirati al benessere dei cittadini e allo sviluppo del territorio. Ci ha fatto molto piacere che anche la conduttrice Myrta Merlino e i suoi ospiti abbiamo apprezzato l'idea del forno di comunità che, oltre a valorizzare le tradizioni locali, rappresenta un luogo di rinascita, di condivisione e di bellezza.

Ringrazio Mediaset e tutto lo staff di Pomeriggio 5 per aver deciso di fare tappa nel nostro Comune e mi auguro che la conduttrice, la bravissima Myrta Merlino, venga a trovarci personalmente a Celle di Bulgheria. Nei prossimi giorni le invierò un invito ufficiale”.