Celle di Bulgheria promuove la mobilità sostenibile con l’installazione di 7 ciclostazioni

La Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, guidata dal Presidente Vincenzo Speranza, ha avviato un ambizioso progetto di mobilità sostenibile che porterà tra l’altro all’installazione di 7 ciclostazioni nel comune di Celle di Bulgheria.

Un ecosistema della mobilità sostenibile

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione della sostenibilità ambientale e sociale, volto a creare un vero e proprio “ecosistema della mobilità sostenibile” su tutto il territorio della Comunità Montana. Il progetto, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a favorire l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico e a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei turisti che giungono in zona.

L’implementazione di un sistema di bike sharing, reso possibile dalle nuove ciclostazioni, permetterà di muoversi in modo ecologico e salutare all’interno del comune di Celle di Bulgheria, favorendo la scoperta del territorio e dei suoi paesaggi.

Un investimento per il futuro

L’investimento di circa 383.000 euro per la realizzazione delle 7 ciclostazioni rappresenta una scelta strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio.