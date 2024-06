Francesco Pinto riconosciuto con il Premio Mediterraneo per il suo impegno nella sicurezza dei lavoratori e nello sviluppo sostenibile

Francesco Pinto, fondatore dell’azienda Pracal, leader nella produzione di sistemi oscuranti innovativi, è stato insignito del Premio Mediterraneo 2024 nella categoria “Economisti e imprenditori” insieme ad altre personalità della politica, del giornalismo e della cultura. Il premio, conferito dall’associazione Stati Uniti del Mondo, riconosce l’impegno del Sig. Pinto nel promuovere la sicurezza dei lavoratori, il benessere della comunità e lo sviluppo sostenibile.

“Siamo estremamente onorati di ricevere il Premio Mediterraneo”, ha dichiarato Francesco Pinto, presidente di Pracal. “Questo premio rappresenta un riconoscimento significativo del nostro impegno nel creare un’azienda che sia non solo redditizia, ma anche responsabile e che abbia un impatto positivo sulla comunità e sul territorio.”

Sotto la guida della famiglia Pinto, Pracal ha implementato diverse iniziative per garantire condizioni di lavoro sicure e salutari per i dipendenti, investendo costantemente in formazione e prevenzione. Inoltre, l’azienda si impegna attivamente a promuovere lo sviluppo sociale del territorio, contrastando l’emigrazione e valorizzando le risorse locali. Pracal: oltre 40 anni di innovazione e impegno Fondata nel 1980, Pracal ha una lunga storia di innovazione nel settore dei sistemi oscuranti. L’azienda è un riferimento nel Vallo di Diano e in tutta Italia, per la progettazione e commercializzazione di avvolgibili in alluminio, acciaio e PVC, che garantiscono prestazioni eccellenti in termini di sicurezza, facilità di montaggio ed efficienza energetica, riconosciuta anno dopo anno dal crescente numero di clienti. Pracal si distingue inoltre per il suo design contemporaneo e per l’impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni innovative.

Oltre all’ampia gamma di prodotti e accessori, Pracal offre ai suoi clienti flessibilità produttiva e consegne rapide. L’azienda mette inoltre a disposizione dei clienti esperienza e costante sviluppo creando internamente nuove soluzioni che rendono ogni avvolgibile molto più performante e personalizzabile. Impegno per la sostenibilità ambientale L’azienda da anni adotta pratiche eco-sostenibili, come il riciclo degli scarti di produzione e l’utilizzo di energia pulita proveniente da impianti fotovoltaici.

Pracal: Il futuro dei sistemi oscuranti innovativi Pracal è un’azienda leader nel settore dei sistemi oscuranti, che si distingue per l’innovazione, la sostenibilità e la soddisfazione del cliente. Con un’ampia gamma di prodotti, servizi personalizzati e un impegno costante per la ricerca e sviluppo, Pracal è pronta a soddisfare le esigenze dei clienti di oggi e di domani.