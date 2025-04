Celle di Bulgheria: ok al progetto “Celle in bike”

Il Comune di Celle di Bulgheria, guidato dal sindaco Gino Marotta, ha approvato il progetto esecutivo “Celle in bike” nell’importo complessivo di € 80.000,00.

I fondi

L’intervento è stato ammessa a finanziamento a valere sul Programma “Siti Naturali Unesco per il Clima 2023″, indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; esso finanzia interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici a favore dei comuni ricadenti, in tutto o in parte nei siti Unesco d’interesse naturalistico.

Sono beneficiari del programma per l’anno 2023 i comuni ricadenti nei perimetri delle riserve della biosfera del programma man and the Biosphere (MAB) Unesco e nei perimetri dei parchi nazionali per i siti elementi italiani del patrimonio culturale immateriale Unesco; all’Ente Parco Nazionale del Cileno, Vallo di Diano e Alburni, sono state assegnate risorse quale Parco Nazionale del sito Unesco del patrimonio culturale immateriale “Dieta Mediterranea” e soggetto referente della “RiservaMAB”.

Il progetto

Nel progetto è prevista l’installazione di due stazioni di bike sharing da cinque posti cadauna, cinque colonnine di cicloposteggio con sistema di ricarica automatizzata per biciclette a pedalata assistita, ed azioni di promozione, comunicazione e monitoraggio delle attività per conto dell’Ente per 12 mesi. Saranno fornite anche 10 biciclette E-MTB a pedalata assistita.