Celle di Bulgheria, frana a piedi del monte Bulgheria. Allerta tra gli abitanti del paese

Il maltempo imperversa anche sull’intero Cilento. Bombe d’acqua e raffiche di vento da oltre 24 ore si sono abbattute su diverse località a sud della Provincia di Salerno. Ma ad essere maggiormente preoccupati sono gli abitanti del Basso Cilento, più precisamente del Comune di Celle Di Bulgheria.

Le violenti piogge cadute nel corso della nottata di giovedì e nella giornata di ieri hanno provocato infatti una frana ai piedi del monte Bulgheria, che sovrasta l’intera area. Una valanga di pietre è scivolata giù fino a raggiungere un uliveto. È stata proprio la presenza delle piante di ulivo a bloccare momentaneamente la colata si detriti. Le pietre hanno trovato diversi ostacoli che hanno impedito il loro arrivo a valle dell’area, a ridosso delle prime abitaziomi di Celle di Bulgheria. Tanta dunque la paura tra gli abitanti, preoccupati per il perpetrarsi delle avverse condizioni meteorologiche che potrebbero comportare una nuova frana. Una situazione attenzionata anche dalle telecamere di Canale 5 e dal giornalista cilentano Vincenzo Rubano, presente sul posto. Il rischio che la valanga di pietre continui a rotolare a causa del maltempo non è per nulla scongiurato. Motivo per il quale è aumentata la paura tra gli abitanti del posto che chiedono un intervento che possa mettere a riparo l’abitato di Celle di Bulgheria da frane e smottamenti che metterebbero a serio rischio la pubblica e privata incolumità.