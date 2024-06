Celle di Bulgheria: concluso il progetto “Crescere Felix”

Si è concluso lo scorso weekend a Poderia, frazione collinare di Celle di Bulgheria, l progetto “Crescere Felix”. Un’iniziativa messa in campo dalla Regione Campania e dell’Asl di Salerno per educare i giovani alla corretta alimentazione e allo stesso tempo per contrastare le patologia legate al cibo e alle scorrette abitudini alimentari.

Una giornata di spunti e riflessioni che ha coinvolto, in tutto il percorso, gli studenti dell‘istituto Omnicomprensivo di Torre Orsaia, il Parco del Cilento, il Comune di Celle di Bulgheria e l’associazione onlus “Carmine Speranza”.