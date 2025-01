Celle di Bulgheria, “Centro sociale per anziani”: il progetto dell’amministrazione Marotta

Attenzione nei confronti della fascia cosiddetta della terza età, attraverso il recupero di spazi pubblici da destinare ad un centro per anziani ma anche il reperimento di fondi pubblici per organizzare le varie attività che il centro sociale per anziani dovrà realizzare. È questo l’ obiettivo dell’amministrazione comunale di Celle di Bulgheria, guidata dal Sindaco Gino Marotta.

Il progetto

“Come amministrazione comunale, anche su sollecitazione avvenuta in passato da parte di alcuni bambini, abbiamo deciso di riaprire una struttura molto bella e in disuso e di destinarla in parte ad un centro di aggregazione per anziani – ha affermato il Sindaco Gino Marotta – Questa sera diamo seguito alla delibera comunale con la quale abbiamo iniziato questo percorso per dare vita a questa associazione. L’obiettivo è di costituirla e poi farla funzionare con tutto l’impegno possibile”.

Il primo cittadino poi si è soffermato sulla percentuale di anziani presente sul territorio comunale. “Su 1500 abitanti circa 600 sono compresi nella fascia compresa tra i 60 e gli 80 anni”, ha poi aggiunto Marotta.

Per quanto attiene le attività che riguarderanno gli anziani si spazierà a 360 gradi per coinvolgere l’intera collettività e non fare solo piccole attività destinare esclusivamente agli anziani.