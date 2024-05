Celebrazione della creatività a Piano Vetrale: lunedì la premiazione del concorso “Una Fiaba tra i Murales”

Lunedì 27 maggio, a Piano Vetrale, frazione del Comune di Orria, si terrà la cerimonia conclusiva della terza edizione del concorso “Una Fiaba tra i Murales“, un’iniziativa dedicata alle scuole che ha come obiettivo di valorizzare l’espressione artistica e la creatività degli studenti.

Oltre 15 sono i lavori presentati da alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I° grado del comprensorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I progetti, realizzati con grande impegno e fantasia, saranno valutati da una giuria di esperti del mondo della cultura e dell’inclusione sociale.

Un’esplosione di creatività e immaginazione

I lavori spaziano da opere pittoriche a installazioni, performance musicali e teatrali, tutte ispirate al tema della fiaba e declinate in modi originali e sorprendenti. La premiazione sarà un’occasione per ammirare la creatività e l’immaginazione degli studenti, nonché per celebrare il valore dell’arte come strumento di espressione e di crescita personale.

Gli istituti

Gli istituti che hanno partecipato sono:

IC Gioi plesso della Scuola primaria di Ostigliano

I.C. “Leonardo da Vinci” con la Scuola secondaria di I grado di Omignano

Istituto Paritario “Mons. A. Pinto” di Vallo della Lucania

IC “Gino Rossi Vairo” Agropoli con la scuola Primaria di Giungano e Secondaria di primo grado di

Agropoli

Agropoli IC “San Marco” – Agropoli con il plesso scuola primaria di Cannetiello e la scuola Secondaria di I

grado di Torchiara

IC “Capaccio Paestum” – Plesso di Capaccio Scalo

Inoltre, il giorno 30 Aprile, presso l’aula musicale IC Gino Rossi Vairo di Agropoli, si è tenuta la fase

conclusiva dei progetti musicali, inerenti alla sezione dedicata alle scuole ad indirizzo musicale secondarie di I° e II grado, degli istituti degli alunni delle scuole:

Liceo Musicale Parmenide di Vallo della Lucania

IC Vallo Novi Velia

IC Albanella

IC Capaccio Paestum

Liceo Musicale A. Gatto di Agropoli

Il presidente dell’Associazione – Maria Luisa Di Matteo – si complimenta con gli studenti, il corpo docente e i dirigente scolastici, per il proficuo lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico che ha portato gli stessi alla realizzazione dei lavori prodotti e portati in scena nel borgo di Piano Vetrale

Programma ricco di Eventi

Ore 10.00 – Saluti Istituzionali da parte del Sindaco del Comune di Orria Agostino Astore e dal Presidente dell’Associazione Fiaba In Borgo, Maria Luisa di Matteo e le Autorità scolastiche presenti.

Ore 10.30 – Presentazioni dei progetti degli alunni partecipanti

Animazione e attività laboratoriali offerti da associazioni che da tempo collaborano con l’Associazione Fiaba in Borgo: “Raggio di sole”, Associazione culturale “La Tela”, Associazione “Portosalvo”, inoltre sarà presente l’artista Achraf Naim dello Studio Spark.

Al termine della cerimonia verranno consegnati i premi per categoria e il Premio Mauro Inverso alle

scolaresche che si distingueranno per l’originalità e l’innovatività del lavoro svolto.

Modera il dottor Gennaro De Caro

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Orria, dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni,

dall’ Uici – Sezione Salerno, dall’Associazione A.b.a. Aiutiamo i bambini Autistici, da Convergenze S.p.A SB e dallo Studio Spark di Agropoli.