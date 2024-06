«C’è un ufo nel Cilento». Bagliore nel cielo del sud Italia. Ecco di cosa si tratta

Un fenomeno apparentemente inspiegabile ha illuminato i cieli del Cilento ma anche di altre regioni del Sud Italia nella serata di domenica 23 giugno. Numerosi testimoni in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata hanno documentato la presenza di uno strano fascio di luce che sovrastava un oggetto non identificato per circa mezz’ora, tra le 21.30 e le 22.

Le descrizioni dei testimoni concordano su alcuni punti: un fascio di luce intensa proveniente da sud, che si muoveva lentamente in cielo e che ad un certo punto si è dissolto. L’oggetto non identificato che si trovava alla base del fascio di luce non è stato descritto in maniera precisa da tutti i testimoni, ma alcuni hanno parlato di una forma sferica o triangolare.

«C'è un #ufo nei cieli del #Cilento». L'allarme di alcuni cittadini è scattato ieri sera, ma probabilmente si tratta di un razzo per il rilascio dei satelliti Starlink.



Leggi di più su https://t.co/pWR20lqEbE pic.twitter.com/fgn3WLC2d8 — InfoCilento.it (@InfoCilentoWeb) June 24, 2024

Fascio di luci nel cielo del Cilento: di cosa si tratta?

Diverse le ipotesi sull’origine del fascio di luci. C’è chi parla di sonda per rilevamenti meteorologici: questa ipotesi è stata avanzata da alcuni esperti, che ipotizzano che il fascio di luce potesse provenire da una sonda per il rilevamento di fulmini o altri fenomeni atmosferici.

In realtà la tesi più avvalorata è legata al lancio di un razzo: nel pomeriggio di domenica 23 giugno, SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 da Cape Canaveral, in Florida, per il rilascio di un nuovo gruppo di satelliti Starlink. Il lancio è avvenuto alle 19:15 UTC (ora coordinata universale), che corrisponde a circa le 21:15 in Italia. È possibile che i gas di scarico del razzo abbiano creato un effetto ottico simile a quello visto nei cieli del Sud Italia.