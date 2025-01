“C’è posta per te” a Monte San Giacomo: il postino Apicerni arriva in paese

Tanta emozione a Monte San Giacomo, con l’arrivo inaspettato di Gianfranco Apicerni, il celebre postino di “C’è posta per te“. L’inviato di Maria De Filippi, avvistato per le vie del paese, ha scatenato l’entusiasmo dei cittadini, desiderosi di scoprire se proprio nel loro borgo si stesse girando una nuova puntata del popolare programma televisivo.

Un arrivo inatteso

L’arrivo di Apicerni a Monte San Giacomo è stato un vero e proprio evento. Diversi residenti hanno scelto di fermarsi con lui per un selfie o anche soltanto per scambiare qualche parola. Anche la sindaca Angela D’Alto e il suo vice Antonio Caporrino non hanno voluto perdere l’occasione per farsi immortalare con lui.

Top secret i motivi della presenza di Apicerni in paese

Le ragioni della presenza di Apicerni a Monte San Giacomo non sono state rese note. È probabile che l’inviato stia lavorando a una nuova puntata di “C’è posta per te” e che abbia consegnato una delle famose lettere di Maria De Filippi a un abitante del paese. Tuttavia, le identità dei protagonisti e i dettagli della storia rimangono top secret.

L’intera comunità di Monte San Giacomo è ora in trepidante attesa per scoprire se e quando il paese approderà in tv.