C’è l’ allerta meteo: annullata la prima sfilata di carri allegorici ad Agropoli

In considerazione dell’ultimo bollettino meteo diramato in data odierna dalla Protezione civile della Regione Campania che evidenzia l’allerta meteo arancione per l’intera giornata di domani, domenica 11 febbraio, la prima sfilata dei carri allegorici della 51esima edizione del Carnevale di Agropoli prevista per domani pomeriggio è rinviata a data da definire.

Tutto confermato per martedì

Resta invece al momento confermata, viste le previsioni meteo attualmente disponibili, la sfilata dei carri allegorici in programma il 13 febbraio, a partire dalle ore 15, con partenza dal lungomare San Marco e arrivo nei pressi di Piazza Vittorio Veneto