Castelnuovo Cilento: un’email per ascoltare le voci dei cittadini

Nell’era della digitalizzazione, il neo sindaco di Castelnuovo Cilento lancia un nuovo strumento per i suoi cittadini, all’insegna della trasparenza e partecipazione.

Si tratta di uno spazio virtuale, dedicato esclusivamente alla gente che vive il territorio, i “veri protagonisti del paese” consistente in un indirizzo email, (dilloalsindacodicastelnuovo@gmail.com) dove ogni voce, idea e segnalazione può trovare ascolto e attenzione.

“Ogni messaggio sarà letto e considerato con attenzione per migliorare il nostro operato perché crediamo fermamente che un dialogo aperto e costruttivo possa trasformare il nostro paese in un esempio di partecipazione e collaborazione. Abbiamo pensato questo spazio virtuale come un punto di incontro, un ponte che collega cittadini e amministrazione in modo diretto e immediato”, scrive il sindaco Gianluca D’Aiuto.

Continua, “utilizzate questo nuovo strumento e partecipate con entusiasmo alla costruzione di un futuro migliore per tutti noi!”.