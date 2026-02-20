Castelnuovo Cilento, scuola e territorio uniti per gli studenti: ecco il nuovo scuolabus dell’IIS Ancel Keys

Nella giornata di ieri è stato consegnato alla comunità scolastica dell’IIS Omnicomprensivo “Ancel Keys” un importante servizio: il nuovo scuolabus dell’istituto. Un traguardo significativo, reso possibile grazie alla collaborazione tra la scuola, le istituzioni e la BCC Magna Grecia, da sempre impegnata nel sostenere iniziative capaci di generare valore sociale per il territorio.

La soddisfazione della Dirigente e degli amministratori

Ha espresso grande soddisfazione la dirigente scolastica Maria Masella, la quale ha sottolineato l’importanza della sinergia tra la comunità scolastica e le istituzioni presenti sul territorio. Alla cerimonia hanno partecipato, non solo gli alunni e tutto il corpo docenti, ma anche anche i sindaci dei comuni dell’istituto: Gianluca D’Aiuto, Silvia Pisapia e Carlo Pisacane, insieme ad altri primi cittadini con i quali la scuola collabora attivamente per favorire la crescita dei giovani studenti sul territorio.

Presente inoltre il Parco Nazionale, rappresentato dal presidente Giuseppe Coccorullo, che ha definito l’istituto un vero fiore all’occhiello del Cilento. La benedizione del nuovo mezzo è stata impartita da Mons. Vincenzo Calvosa, accolto con grande entusiasmo da tutti i presenti.