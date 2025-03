Castelnuovo Cilento, proseguono le attività di PCTO in Spagna per gli studenti dell’IIS Ancel Keys | VIDEO

Proseguono le attività formative per gli studenti dell’IIS Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, attualmente impegnati in un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) in Spagna. “L’Europa, la mia casa“, questo il nome del progetto(cod. progetto: 10.6.6b FSPON – CA – 2024 – 234). I ragazzi si trovano a Tossa de Mar, rinomata località turistica della Costa Brava, dove stanno svolgendo attività lavorative nel settore alberghiero presso l’Hotel Tossamar.

Il percorso formativo

Guidati quotidianamente dai docenti Michele Giaquinto, Tiziana Veneri, Raffaele Massanova e Giovanni Gatto, gli studenti proseguiranno il loro percorso fino al 21 marzo. Oltre all’esperienza lavorativa, avranno l’opportunità di esplorare il territorio spagnolo e di approfondire la conoscenza della lingua.

I PCTO

I PCTO, già noti come Alternanza Scuola – Lavoro, rappresentano un’importante metodologia didattica che integra la formazione teorica con l’esperienza pratica. Questi percorsi non solo permettono agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro, ma favoriscono anche lo sviluppo delle competenze trasversali, qualità fondamentali per affrontare diversi contesti professionali e sociali con maggiore consapevolezza e preparazione.