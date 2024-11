Castelnuovo Cilento, furto in abitazione a Velina: ladri in azione

Nuovo episodio di criminalità nel Cilento, questa volta nella frazione Velina di Castelnuovo Cilento. In serata, intorno alle ore 19:00, dei malviventi sono riusciti a introdursi in un’abitazione situata in Via Vigne, approfittando del fatto che i proprietari si trovavano al piano di sotto.

Il colpo

I ladri, almeno due uomini, hanno saccheggiato le stanze, rubando diversi oggetti di valore e lasciando l’abitazione completamente a soqquadro. Non paghi del primo colpo, hanno tentato di introdursi anche nella villetta adiacente. Tuttavia, il secondo tentativo è fallito grazie all’intervento di alcuni vicini, che, insospettiti da rumori anomali, hanno dato l’allarme.

I malviventi sono riusciti a fuggire saltando una recinzione e dileguandosi a bordo di un’auto che li attendeva nei pressi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità dei responsabili e ricostruire la dinamica dei furti.