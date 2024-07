Torna a parlare Eros Lamaida, per quindici anni sindaco di Castelnuovo Cilento. L’ex primo cittadino parla della situazione dell’Ente e non risparmia stoccate all’amministrazione in carica che nei giorni scorsi pure aveva lanciato dura critiche ai suoi predecessori.

Basta fango, dice Lamaida, chiarendo alcuni punti controversi del passato e rassicurando i cittadini sulla situazione contabile dell’Ente.