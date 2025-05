Castelnuovo Cilento: Comune punta a fondi per l’efficientamento energetico

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Gianluca D’Aiuto, punta a fondi per interventi di efficientamento energetico sul territorio comunale. L’Ente ha deciso di partecipare pertanto all’avviso pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica” indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Gli obiettivi

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è procedere all’efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale; in particolare del Poliambulatorio, sito alla Frazione Velina; dell‘Edificio Scolastico, sito alla Via Spinarete della Frazione Velina e dell‘ex Casa Comunale, sita in Castelnuovo capoluogo.

L’avviso ministeriale assegna contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).