Castelnuovo Cilento cerca un assessore donna

Si torna a parlare di quote rosa. A Castelnuovo Cilento il Sindaco D’Aiuto ha emanato un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di un assessore donna. Una scelta necessaria che trova le sue basi nell’attuale disposizione normativa che prevede la presenza di entrambi i sessi nell’esecutivo nominale.

I requisiti

Tra i requisiti, la cittadinanza italiana, nessun rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con il Sindaco, adeguata competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, desumibile dal curriculum vitae.

Le info utili

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 90° giorno dalla pubblicazione dell’ Avviso all’Albo Pretorio Online dell’Ente. Il tema fu ampiamente dibattuto durante il primo consiglio comunale, oggetto di contestazione da parte del capogruppo di opposizione, Anna Maria Cerbone.