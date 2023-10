Castelnuovo Cilento: avviso pubblico per la gestione del “Valentino Giordano” e dell’ex scuola elementare

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros La Maida, intende affidare la gestione e l’ uso dell’impianto sportivo Calcio a 11 ”Valentino Giordano” di proprietà comunale, in Via Campo Sportivo – Frazione Velina, dei locali spogliatoi ed ai locali tecnici a servizio degli stessi locali spogliatoi, e della struttura dismessa Ex Scuola Elementare – Via Spinarete – Frazione Velina, a servizio della Società affidataria.

Gli obiettivi

Con il presente avviso l’Ente effettua un’indagine di mercato finalizzata ad ottenere una manifestazione d’interesse, rivolta alle Società Calcistiche presenti sul territorio, che promuovano la disciplina sportiva del gioco calcio praticabile nell’impianto “Valentino Giordano”, ad a descrizione della Società affidataria, della struttura scolastica dismessa, utile all’organizzazione della Società Sportiva, da utilizzare come Foresteria, Segreteria, Sala riunioni, Sala Stampa, etc. – per essere invitate alla procedura per l’ affidamento della concessione in gestione di detto impianto, previa verifica dei requisiti soggettivi e della successiva valutazione di merito secondo i criteri fissati.

“L’avviso pubblico per la gestione del Campo Sportivo di calcio a 11 Valentino Giordano è arrivato. – dice entusiasta il primo cittadino di Castelnuovo Eros La Maida – È un momento cruciale per la nostra Comunità. Una splendida opportunità. Un salto triplo in avanti per Castelnuovo Cilento. Un salto triplo in avanti per il Cilento. Ringrazio, di vero cuore, l’ingegnere Giuseppe D’Angiolillo e Il geometra Sabato Ciardo”.

Le modalità per partecipare

I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare apposita istanza, che dovrà pervenire mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Castelnuovo Cilento(indirizzato all’ Ufficio Tecnico) entro e non oltre le ore 12,00 del 05-11-2023, oppure entro lo stesso termine tramite PEC al seguente indirizzo:protocollo@pec.comune.castelnuovocilento.sa.it – Le istanze pervenute oltre il suddetto termine non saranno ammesse.

Le tariffe di concessione

Le tariffe di concessione da erogare al Comune di Castelnuovo Cilento, e le relative prescrizioni saranno meglio specificate nell’atto convenzionale, per la durata della gestione, salvo la compensazione delle spese sostenute o corrisposte per la messa in esercizio dell’impianto, compreso di spogliatoi e quant’altro a servizio del campo da calcio a 11 – saranno di euro 7200,00 annui ripartiti in 12 mensilità e per tutta la durata, ovvero per 10 anni.

La concessione prevede a carico della Società affidataria: Manutenzione del manto erboso, manutenzione dell’impianto di illuminazione, manutenzione dell’impianto di irrigazione, manutenzione dell’impianto termico, manutenzione dell’impianto idraulico, manutenzione dei locali e quant’altro legato alla struttura a servizio del campo a 11. Dovranno essere volturati a favore della Società affidataria entro la data di consegna dell’impianto, le utenze(elettriche, idrica potabile, idrica irrigazione), oltre alle forniture, gas, gasolio, occorrenti – Manutenzione della ex Scuola Elementare di Velina, nel caso di affidamento in uno con il Campo di Calcio a 11.