Castelnuovo Cilento: all’istituto Ancel Keys riparte il corso di Lingua Cinese

Dopo circa due anni di attesa, riparte il Corso di Lingua Cinese all’Istituto d’Istruzione Superiore Ancel Keys di Castelnuovo Cilento. L’Istituto Ancel Keys si distingue come istituto d’eccellenza per il suo impegno a fornire un’istruzione di alta qualità e per la sua capacità di preparare gli studenti ad affrontare le sfide di un mondo sempre più globalizzato. La reintroduzione del Corso di Lingua Cinese è un esempio concreto di come l’istituto continui a investire nel futuro dei suoi alunni, offrendo loro strumenti utili per diventare cittadini del mondo.

La filosofia dell’istituto

“Il motto dell’Ancel Keys, “costruttore di pace”, riflette appieno la filosofia dell’istituto. “La pace non è un sentimento. La pace è e deve essere un pensiero”– così Eros Lamaida, già sindaco di Castelnuovo Cilento. “In un periodo storico in cui il dialogo e la comprensione reciproca sono più che mai necessari, l’Ancel Keys si pone come esempio di come l’istruzione possa essere una potente leva per la costruzione di un mondo migliore.

Un passo verso l’apertura culturale

Il Corso di Lingua Cinese rappresenta un passo significativo verso l’apertura culturale e il dialogo internazionale. Questo corso si inserisce in un più ampio programma di internazionalizzazione che l’istituto porta avanti da anni, promuovendo scambi culturali e formativi con scuole e università di tutto il mondo. L’istituto, infatti, periodicamente, è presente anche in importanti festival internazionali in giro per il mondo, portando le eccellenze della tradizione cilentana.

Gli studenti che frequenteranno questo corso avranno l’opportunità di aprirsi a nuove prospettive professionali e personali, diventando ambasciatori di pace e dialogo in ogni ambito della loro vita.