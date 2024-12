Castelnuovo Cilento: al via il progetto GOL del PNRR

Nella giornata di ieri, giovedì 19 dicembre, presso l’aula consiliare del Comune di Castelnuovo Cilento, è stato presentato alla cittadinanza il programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), finanziato dal PNRR. All’evento hanno preso parte il sindaco Gianluca D’Aiuto e il vicesindaco Luca Ogliaruso, che hanno illustrato i benefici e le opportunità del progetto per la comunità locale.

Le finalità

Il programma GOL rappresenta un’importante iniziativa per migliorare i servizi offerti ai cittadini, grazie al coinvolgimento di numerose figure professionali in diversi ambiti operativi. Tra le attività previste figurano interventi di manutenzione del verde pubblico, servizi di sorveglianza per i bambini, attività di pulizia, mansioni di segreteria, oltre a iniziative ricreative e culturali.

Durante la presentazione, il vicesindaco Ogliaruso ha sottolineato la rilevanza del progetto per un territorio che spesso soffre la carenza di personale nei piccoli comuni: “Nei nostri piccoli comuni purtroppo manca il personale necessario per far fronte a tutte le richieste di servizi che ci provengono dai cittadini. Il progetto GOL del PNRR è un’opportunità sia per i cittadini che fruiranno di migliori servizi sia per i riflessi occupazionali. È doveroso ringraziare il Sindaco e l’intera Amministrazione comunale, costantemente impegnati nell’intercettare finanziamenti per offrire nuove opportunità alla comunità di Castelnuovo Cilento”.