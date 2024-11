Castelnuovo Cilento, 150 giorni di mandato: tracciato il bilancio con i cittadini

Risultati e sfide future al centro dell’incontro pubblico voluto dal Sindaco di Castelnuovo Cilento, Gianluca D’Aiuto, con la cittadinanza dopo i primi 150 giorni di amministrazione.

Un momento di confronto e di trasparenza, durante il quale l’amministrazione ha condiviso con i cittadini i progetti realizzati e i risultati ottenuti in questi primi mesi di mandato, ma anche illustrare le iniziative pianificate per il futuro del paese. Un’occasione importante per raccontare i risultati dei primi 150 giorni di mandato, discutere insieme dei progetti futuri e ascoltare direttamente le vostre opinioni, domande e suggerimenti.