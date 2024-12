Castellabate, auto prende fuoco in località San Leo: intervengono Vigili del Fuoco

Momenti di tensione questa sera a Castellabate Capoluogo, in Via Acqua del Fico. Un’auto di vecchia data, una Fiat Ritmo di colore bianco, ha preso improvvisamente fuoco. Alla guida vi era una coppia del posto, marito e moglie, che sono riusciti a mettersi in sicurezza immediatamente, uscendo dall’abitacolo prima del divampare delle fiamme.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute due unità dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno prontamente domato l’incendio.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate, diretti dal Comandante Malandrino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si è sviluppato a causa di un cortocircuito. La coppia a bordo, infatti, prima del propagarsi della fiamme ha fermato l’auto per via di una forte puzza di bruciato.