Castellabate, vietate le operazioni di manutenzione, pulizia e ripristino degli arenili

Il sindaco di Castellabate Marco Rizzo, ha emesso un’ordinanza che va a vietare tutte le operazioni di manutenzione, pulizia e ripristino degli arenili in concessione e liberi con l’utilizzo di mezzi meccanici di qualunque genere anche già autorizzati.

L’ordinanza

In considerazione anche del periodo di maggiore affluenza turistica, l’Ente ha ritenuto necessario sospendere l’efficacia temporale delle autorizzazioni demaniali rilasciate per la manutenzione e pulizia arenili. Il provvedimento del primo cittadino mira ad evitare qualsiasi possibile effetto negativo di tali operazioni sulla qualità delle acque di balneazione. Per chi viola l’ ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La scelta dell’Ente

“Nonostante le operazioni di manutenzione e pulizia arenili possono svolgersi al di fuori degli orari di balneazione con esclusione dei giorni festivi, possono comunque determinare effetti negativi sulla qualità delle acque di balneazione”, commentano dall’Ente. Di qui l’esigenza di un’ordinanza.