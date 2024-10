Castellabate, vicenda Consac. La risposta del Vice Sindaco Maurano: “Non abbiamo perso nessuna causa”

Dopo che il Tribunale amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Castellabate contro l’Ente Idrico Campano riguardo la richiesta di ricollocazione nel bacino “Sele”, arriva la secca risposta del Vice Sindaco, Luigi Maurano: “Nessuna causa persa. L’azione del cambio del gestore del servizio idrico integrato continua con la solita caparbietà e determinazione”.

A seguito della sentenza, è arrivata subito l’attacco della minoranza che si è soffermata su come le spese legali per il ricorso fossero a carico dell’Ente e quindi dei cittadini e di come si trattasse di un ennesimo sconfitta frutto di incompetenza amministrativa e politica.

Il Vice Sindaco, Luigi Maurano, fa chiarezza sulla situazione: “Si vuole far passare un rinvio ad un altro Tribunale (quello delle Acque Pubbliche ndr) ad un altro giudice come una sconfitta. Nessuno si è espresso nel merito, si tratta di una sorta di pareggio a fine primo tempo. Amministrativamente, questo fa presumere che la tesi del Comune di Castellabate sia giusta e legittima. La nostra battaglia per l’intera comunità va avanti e ci proveremo fino alla fine. Non verremo mai meno alle parole date ai cittadini”.