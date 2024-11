Castellabate, una panchina rossa contro la violenza sulle donne: l’iniziativa della Fidapa

La locale sezione FIDAPA, presieduta da Nicoletta Carrano, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizza, venerdì 22 novembre alle ore 17, nella Sala Don Felice Fierro di San Marco, un interessante convegno dal titolo “Uomini e logiche del possesso”. Dopo il convegno, alla presenza di autorità e istituzioni, verrà inaugurata una panchina rossa in piazza Comunale.

Una panchina rossa contro la violenza

La FIDAPA colloca così a Castellabate un altro simbolo del contrasto alla violenza alle donne per dare voce alle azioni di contrasto intraprese contro questa piaga. La panchina rossa, infatti, indica il vuoto che la donna uccisa ha lasciato all’interno della comunità. Il convegno che precederà l’inaugurazione vedrà la presenza di illustri relatori come il Procuratore della Repubblica, Raffaele Marino, e lo psicoterapeuta, Fabio Martino, responsabile del centro ‘Uomini autori di violenza’.

L’incontro

Quest’anno il focus dell’incontro sarà su come vengono seguiti gli uomini che commettono violenza sulle donne e sul disagio sociale che porta a compiere vere e proprie stragi familiari. Dopo un’introduzione della presidente FIDAPA Castellabate, Nicoletta Carrano, che coordinerà il dibattito, e i saluti istituzionali del sindaco, Marco Rizzo, interverranno: Fabio Martino, psicoterapeuta e presidente dell’associazione ‘A voce alta’ di Salerno, S. Ten. Nicola Di Benedetto, Comandante NORM dei Carabinieri della Compagni di Agropoli, Raffaele Marino, procuratore e autore del libro ‘Violenza di genere, sessuale e domestica’, Marianna Carbutti, assessore alle Politiche Sociali. Nella sala Don Felice Fierro verranno esposti i quadri dell’artista e socia FIDAPA, Maria Rosaria Verrone, anche ideatrice della decorazione della panchina rossa.

La dichiarazione

La presidente FIDAPA Castellabate, Nicoletta Carrano, dichiara: “La nostra sezione si dimostra sempre molto sensibile al tema della violenza di genere, come è giusto che sia per un’associazione tutta al femminile che difende e supporta le donne. Quest’anno abbiamo avuto l’idea di guardare il problema da un’altra prospettiva, quella maschile, per capire le cause dell’aggressività nell’autore della violenza – e aggiunge: Non poteva mancare poi una panchina rossa anche nella frazione San Marco, dopo quelle da noi installate gli scorsi anni a Castellabate, Santa Maria e Lago”. La cittadinanza è invitata a partecipare.