A Pisciotta una panchina rossa contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, a Pisciotta è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e al femminicidio. La panchina, installata a cura della Commissione per le pari opportunità, istituita dal Comune di Pisciotta, si aggiunge alle altre presenti in tutto il mondo e censite online.

La cerimonia

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Sindaco, Ettore Liguori, l’assessore alle pari opportunità Assunta Giaquinto e i Consiglieri comunali Alessandra Coppola, Natalina Fedullo e Nanni Marsicano.

La Presidente della CPO Angela Esposito ha letto, in occasione dell’inaugurazione, un componimento molto toccante del consigliere della stessa CPO Gianluca Veneroso.

Un messaggio di speranza e di rinascita

Il componimento di Veneroso si rivolge alle donne, invitandole a non arrendersi di fronte alla violenza e a rialzarsi con forza e dignità.

“Ehi, tu! Dico a te, madre, figlia, sorella, sposa o semplicemente DONNA! Fermati un attimo, qui, dove le tue stanche membra incontrano le carezze del vento e l’ abbraccio del Mare Nostrum!“, scrive Veneroso.

“Ricorda, però, che il mio INTENSO ROSSO, vermiglio, porpora o melograno che sia, ha l’ ardore del fuoco inestinguibile e contiene la forza vulcanica che solo un’ anima femminile sa custodire e….. inaspettatamente… ERUTTARE !“

Un impegno per il futuro

L’inaugurazione della panchina rossa a Pisciotta è un impegno concreto per contrastare la violenza contro le donne e per promuovere la parità di genere.

“Non pensare che io stia qui per lasciarti poltrire, schiacciata da incomprensioni e amarezze di un mondo ancora a metà, ancora al maschile”, prosegue Veneroso. “Rialzati e urla il tuo IO CI SONO ! ovunque il cuore ti conduca.”

Un simbolo importante

La panchina rossa è un simbolo importante che ricorda a tutti il sacrificio delle donne che hanno perso la vita a causa della violenza maschile.