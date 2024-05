Castellabate, un campus di alta formazione per valorizzare i luoghi più suggestivi: siglato protocollo d’intesa

Il Comune di Castellabate ha firmato un protocollo d’intesa per la creazione di un campus di alta formazione internazionale con l’associazione “Habitat World”. Martedì 28 maggio, alle ore 10.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto presso l’Aula “Consiliare Corrado Grande” nel Palazzo Municipale. L’iniziativa mira a valorizzare i luoghi più suggestivi d’Italia mediante programmi formativi innovativi in contesti unici, favorendo la scoperta e la rigenerazione di borghi e piccole e medie realtà.

Le finalità

La creazione di un campus è volta a incentivare la promozione e la valorizzazione dei beni culturali e del proprio patrimonio storico, culturale, paesaggistico e ambientale, con il coinvolgimento di tanti studenti, ricercatori e docenti provenienti da tutto il mondo. Castellabate sarà protagonista di progetti di alta qualificazione e formazione, con la realizzazione di corsi di specializzazione e master accreditati da prestigiosi atenei italiani ed esteri, pubblici o privati. Non mancheranno anche iniziative culturali, forum, conferenze, premi esposizioni che vedranno la diretta partecipazione degli studenti internazionali e dei cittadini, delle associazioni locali.

La dichiarazione

“Il progetto che presenteremo martedì è molto ambizioso per Castellabate. Si tratta di un’importante opportunità che abbiamo deciso immediatamente di cogliere e fare nostra. Il nostro borgo verrà invaso da studenti di tutto il mondo per svolgere dei corsi di formazione universitaria. Ci sarà il diretto apporto anche da parte delle imprese, delle associazioni, delle istituzioni scolastiche e dei cittadini del territorio. Tale iniziativa impatterà positivamente anche sul flusso turistico con l’incremento del numero di presenze anche in periodi di bassa stagione”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.