Castellabate torna protagonista su Rai Uno con “Uno mattina in famiglia”

Nella trasmissione Rai “Uno mattina in famiglia”, Castellabate sarà nuovamente protagonista, in particolare con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Castellabate, diretto dalla DS Gina Amoriello. Alcuni alunni avranno la possibilità di partecipare all’episodio intitolato “Generazione Tsunami”, in onda il prossimo 3 giugno alle ore 10:00. Le telecamere della trasmissione cattureranno gli angoli più suggestivi del territorio, con particolare attenzione alla splendida location di Le Gatte, per presentarli al grande pubblico televisivo.

La sinergia tra scuola e territorio valorizza Castellabate

La grande collaborazione tra la scuola e il territorio, insieme alla straordinaria unicità e bellezza dei paesaggi, ha portato a scegliere nuovamente Castellabate come location di questo importante format. Sarà quindi possibile promuovere anche la bellezza del territorio.

Uno scambio informale tra gli studenti e lo “psicologo della strada”

Lo “psicologo della strada” Stefano Pieri si relazionerà con i giovani studenti in un confronto informale, al fine di comprendere il loro stato d’animo, le riflessioni sul termine dell’anno scolastico e le aspettative per il futuro.

Castellabate immortalata in tutto il suo splendore

Grazie alla magistrale regia di Andrea Rispoli, Castellabate verrà immortalata nuovamente nei suoi scorci e angoli più caratteristici e incantevoli. Offrirà così uno spettacolo visivo di grande impatto.

Un ringraziamento sentito

“Abbiamo i nostri giovani studenti protagonisti di una giornata interamente dedicata a loro, e Castellabate sarà la cornice perfetta per questo momento“, dichiara il sindaco Marco Rizzo. Rivolge quindi un ringraziamento al dottor Pieri, al regista Rispoli e a tutta la redazione di Rai Uno per aver scelto nuovamente il loro comune. Un ringraziamento speciale viene anche rivolto alla dirigente scolastica Gina Amoriello e a tutto il personale docente, sempre disponibile nelle attività formative per gli studenti.