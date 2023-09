Castellabate, tenta di rubare un monopattino elettrico ma non riesce a farlo partire

Nel cuore di Santa Maria di Castellabate, nella prima serata di domenica, c’è stato un tentativo di furto. Il tutto è accaduto nell’affollato Corso Matarazzo, nelle vicinanze delle attività commerciali e sotto gli occhi di tanti passanti. Un signore, come ben ripreso dalle telecamere, ha tentato di sfruttare tali elementi per passare inosservato e ha provato a scappare via con un monopattino elettrico parcheggiato. Peccato, però, che il malintenzionato non aveva fatto i conti con la sua scarsa dimestichezza con il mezzo e, non riuscendo a metterlo in funzione, ha dovuto desistere.

La scena immortalata dalle telecamere

A testimoniare il tentativo di furto, sono state le telecamere di videosorveglianza di un negozio nelle vicinanze. Con fare sospetto e approfittando dell’assenza del proprietario del monopattino, un signore di circa 50 anni ha provato più volte a salire sul mezzo elettrico e a farlo partire, ma senza successo. Aiutato anche da un ragazzo molto più giovane, probabilmente suo figlio, il malintenzionato ha percorso alcuni metri per poi abbandonare l’idea del furto.