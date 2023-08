Castellabate, furto in un auto dopo serata trascorsa in discoteca: la denuncia di un giovane

A Castellabate, nella notte di Ferragosto, è stato messo a segno un furto all’interno di un automobile parcheggiata all’esterno di un noto locale della zona. Il tutto è accaduto alle prime luci dell’alba, presso località Ogliastro Marina, approfittando del gran numero di ragazzi e ragazze che erano accorsi in discoteca per trascorrere la serata all’insegna del divertimento. La denuncia è arrivata direttamente dal giovane malcapitato tramite i propri account social.

L’accaduto

Non è la prima volta che la zona in questione è soggetta ad alcuni atti vandalici e a furti. Grazie alla poca visibilità in strada e alla località abbastanza lontana da occhi indiscreti, i malviventi hanno avuto vita semplice. Visto l’elevato numero di persone, la musica che risuonava forte e le tante macchine parcheggiate, i ladri hanno messo a segno il furto senza troppi problemi, portando via soldi e oggetti di valore.

La denuncia

A subire l’atto vandalico è stato un giovane che si è subito recato dai Carabinieri per denunciare la situazione. Successivamente, ha deciso di postare tutto anche sui social dove ha lanciato un appello affinché chiunque avesse visto qualcosa possa fornire maggiori informazioni nel tentativo di rintracciare i malviventi.