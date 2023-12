Castellabate, successo per il primo weekend dei mercatini di Natale

Si è concluso il primo weekend dei Mercatini di Natale al borgo di Castellabate.

Dopo la cerimonia di apertura di venerdì 1 dicembre e l’accensione delle luminarie sono ufficialmente partiti i Mercatini di Natale 2023. Il borgo vestito a festa ha accolto i tantissimi visitatori che tra la giornata di sabato e domenica hanno avuto la possibilità di scoprire tanti scorci, incantarsi dinanzi alla bellezza senza tempo dei suoi vicoletti caratteristici, gustare tanti prodotti tipici del territorio e apprezzare la varietà dell’artigianato locale. Un’atmosfera unica tra luci scintillanti, aria di festa e atmosfera natalizia che ha reso il borgo quasi incantato.

I Mercatini continueranno ad animare il borgo anche nei prossimi weekend, nello specifico nei giorni 7-8-9-10-15-16-17 dicembre 2023 per regalare emozioni uniche ed indimenticabili.

Le dichiarazioni

“Questo primo weekend, sebbene sia stato quello d’apertura, ha registrato un numero notevole di visitatori. Il borgo così vestito a festa con queste casette natalizie è davvero incantevole. L’invito è rivolto a tutti per i prossimi weekend a Castellabate per vivere emozioni uniche” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“E’ stato emozionante inoltrarsi nel borgo e respirare l’atmosfera natalizia. Il primo weekend ha visto Castellabate piena di visitatori curiosi e incantati dal borgo e dai Mercatini. I prossimi appuntamenti nel borgo saranno altrettanto belli e unici” afferma l’Assessore Nicoletta Guariglia.

“Con i mercatini abbiamo dato avvio al ricco calendario di eventi che ci accompagnerà per tutto il mese di Dicembre fino a Gennaio 2024. Vi aspettiamo non solo per i nostri mercatini ma per vivere un Natale unico qui a Castellabate” dichiara il Consigliere Clemente Migliorino.