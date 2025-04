Castellabate si prepara alla stagione turistica: pulizia degli arenili sul territorio | VIDEO

Il Comune di Castellabate si prepara all’imminente arrivo delle vacanze pasquali che sanciscono, di fatto, l’inizio della stagione turistica. Diversi gli interventi programmati sul territorio per accogliere le centinaia di persone previste in questi giorni. Tra tutte vi è l’inizio della pulizia degli arenili in maniera anticipata.

Gli interventi

Le operazioni riguardando la maggior parte delle spiagge dell’intero Comune, con interventi di sistemazione e ripristino anche degli accessi pubblici a mare: “Un passo importante per garantire che le nostre spiagge siano accoglienti e fruibili sin da subito per tutti i visitatori e non solo”, afferma il Consigliere al Demanio, Dalila Russo.

Nei prossimi giorni a Castellabate, così come tutto in Cilento, sono attese centinaia e centinaia di turisti e il territorio vuole farsi trovare pronto per il primo vero contatto con la stagione 2025 che è alle porte.