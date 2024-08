Castellabate, si allontanarono dal ristorante senza pagare il conto: coppia rintracciata dai Carabinieri

Una cena al ristorante, la fuga per non pagare il conto e l’intervento dei Carabinieri. Nel giro di 24 ore è stata individuata la giovane coppia che, nella serata di venerdì, era andata via da un noto ristorante del lungomare di Santa Maria di Castellabate, “Fuego Steakhouse”, senza saldare il conto di 170 euro.

L’intervento

Nella serata di ieri, i Carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate hanno rintracciato la coppia, non del posto, nei pressi della storica piazzetta di Castellabate Capoluogo per poi condurli in Caserma per tutti gli accertamenti e le sanzioni del caso.

Il tutto è stato reso possibile grazie alle telecamere di video sorveglianza del ristorante e dopo la denuncia.

I filmati, infatti, avevano ripreso completamente i due individui all’ingresso dell’attività permettendo di agevolare le indagini da parte delle forze dell’ordine. Gli stessi titolari del locale, indignati per l’accaduto, avevano chiesto aiuto sui social network per identificare i responsabili e la notizia è diventata immediatamente virale.

La coppia ora rischia un verbale salato e il foglio di via obbligatorio.