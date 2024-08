Castellabate, cenano in un ristorante ma vanno via senza pagare: ripresi dalle telecamere

Antipasto, 1,3 kg di carne e una bottiglia di vino. È quanto ordinato da una coppia in un noto ristorante, “Fuego Steakhouse”, sul lungomare Pepi di Santa Maria di Castellabate. Una normalissima cena a pochi passi dal mare, se non fosse per il problema sorto al momento del conto. I due individui, infatti, hanno approfittato del caos della serata con un gran numero di clienti presenti, per andare via senza pagare.

Ripresi dalle telecamere

A riprendere la scena sono state le telecamere di video sorveglianza dell’attività che immortalano la coppia all’ingresso del ristorante.

Il conto della cena si attestava sui 170 euro, una cifra che è bastata per allontanarsi, trovando il momento opportuno per sorprendere il personale.

I camerieri, però, si sono rapidamente accorti dell’accaduto e hanno preso visione dei filmati delle telecamere per individuarli.

Del caso sono state già informate le forze dell’ordine.