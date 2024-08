Castellabate, sequestrata area in località Maroccia: scoperti rifiuti pericolosi interrati

Nel Comune di Castellabate, questa mattina, è avvenuta un’operazione da parte del personale della locale Guardia Costiera, in sinergia con le Guardie Zoofile Ambientali N.I.T.A del Comando Provinciale di Salerno e i tecnici dell’Arpac, che ha posto sotto sequestro una vasta area in località Maroccia per la presenza di materiali pericolosi ed inquinanti per l’ambiente circostante.

L’intervento

In tutta la zona interessata, già precedentemente posta sotto controllo e oggetto di attività investigativa, sono stati individuati un gran numero di materiali plastici, scarti di lavorazione industriale, ma anche elettrodomestici e rifiuti urbani interrati.

Il tutto è stato reso possibile grazie all’ausilio di un apposito mezzo meccanico utilizzato per scovare i rifiuti. A seguito dei saggi a campione, è stata rintracciata anche la presenza di materiali come amianto e bitumi.

Le indagini

Un vero e proprio rischio per l’ambiente e l’intero ecosistema di Castellabate. Per questo motivo, l’area è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania che ha già aperto un’indagine per chiarire la situazione e attuare le misure necessarie per proteggere la biodiversità locale.