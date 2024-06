Castellabate, secondo appuntamento con i “salotti culturali”: ospite il giornalista Peter Gomez

Prosegue il ciclo d’incontri di successo con “Coltocircuito, i salotti culturali di DliveMedia” a Castellabate, con il secondo appuntamento in programma venerdì 28 giugno, alle ore 21.15, presso l’area portuale di San Marco. L’ospite sarà il giornalista e conduttore televisivo italo-statunitense, Peter Gomez. A introdurre la serata la Public Relations DliveMedia, Barbara Maurano, mentre nel ruolo di moderatore toccherà al giornalista e docente universitario, Andrea Manzi. Co-fondatore de “Il Fatto Quotidiano” e direttore della versione online della stessa testata, Gomez è stato autore di tantissimi scoop legati al mondo della cronaca giudiziaria, affrontando temi molto caldi come quelli riguardanti gli scandali di mafia e di corruzione. Scrittore, opinionista e autore televisivo, Gomez rappresenta un punto di riferimento nell’ambito del giornalismo investigativo e d’inchiesta.

“Uno dei nostri punti fermi del programma eventi 2024 è sicuramente quello dei salotti culturali di DliveMedia, ideati da Roberto Vargiu. Dopo l’ottimo successo raggiunto con Gianluca Di Marzio, un altro giornalista di alto calibro farà visita a Castellabate. Una piacevole chiacchierata, condotta da Andrea Manzi, permetterà di conoscere nel dettaglio la figura di altissima professionalità di Peter Gomez e di soffermarsi su alcune tematiche di attualità. Ancora una volta a fare da cornice un altro luogo caratteristico del nostro borgo, come il Porto di San Marco. Ci auguriamo una splendida cornice di pubblico per vivere una serata da non perdere”, sottolinea il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.