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Castellabate ricorda Tiziana Lembo: musica e solidarietà per il nuovo Polo Scolastico

A 10 anni dalla scomparsa di Tiziana Lembo, Castellabate la ricorda con una serata benefica in Piazza Lucia. Il ricavato alla scuola "R. Tortora".

Di: Manuel Chiariello
Castellabate ricorda Tiziana Lembo: musica e solidarietà per il nuovo Polo Scolastico

Il tempo passa, ma il ricordo rimane intatto. È questo il senso profondo della serata organizzata in memoria della giovane Tiziana Lembo a 10 anni dalla sua scomparsa, un appuntamento che unirà musica e beneficenza nel cuore del Cilento.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Associazione Tiziana Lembo, guidata da Sara Montone, mamma della ragazza scomparsa tragicamente nel 2016 a causa di un arresto cardiaco. L’evento intende trasformare il ricordo in un gesto concreto per il territorio: l’intero ricavato della manifestazione sarà infatti destinato all’acquisto di attrezzature inclusive per il nuovo Polo Scolastico Sportivo “Raffaele Tortora” di Castellabate, affinché possano beneficiarne i bambini e i ragazzi della comunità.

Il programma della serata in Piazza Lucia tra musica e memoria

La manifestazione è in programma venerdì 18 settembre alle ore 20:30 in Piazza Lucia. L’apertura sarà affidata alla proiezione di un brano dedicato a Tiziana, composto dal cugino Manlio Monzo proprio per ricorrere questo decimo anniversario. Un momento intimo e carico di emozione per accompagnare il pubblico nel ricordo di una vita spezzata troppo presto.

A seguire, la serata proseguirà con l’esibizione della cover band di Alessandra Amoroso, un’artista che la stessa Tiziana amava particolarmente.

Il messaggio della mamma Sara: “Finché avrò forza farò del bene”

A guidare l’iniziativa, insieme ad amici, familiari e volontari dell’associazione, è la madre Sara Montone: «Ho voluto farle questo regalo per il suo anniversario, per i suoi 10 anni», racconta.

Nel condividere il valore dell’iniziativa, la madre richiama due messaggi ricevuti dalla figlia, diventati oggi una promessa e una guida: «Mamma, io aiuterò tutti» e «Sii forte e non abbatterti mai». «È per questo che io, finché avrò forza, farò del bene», conclude Sara, rivolgendo un invito a tutta la comunità di Castellabate a partecipare a questo appuntamento solidale.

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