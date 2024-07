Castellabate, proseguono le operazioni contro l’abusivismo demaniale: deferito soggetto abilitato al solo noleggio

Proseguono ininterrottamente i controlli congiunti della Polizia Municipale e della Guardia Costiera sul lungomare di Castellabate. A poche ore dal maxi sequestro di ombrelloni e sdraio operato la scorsa notte, il personale dei caschi bianchi e della Guardia Costiera, alle prime luci dell’alba del 12 luglio, ha sottoposto a sequestro l’attrezzatura in possesso di un soggetto abilitato al solo noleggio sulla spiaggia libera del lungomare di Castellabate, ex art.68 del Codice della navigazione, ma che di fatto esercitava una vera e propria attività balneare tipica di uno stabilimento balneare, occupando abusivamente una vasta area di spiaggia libera destinata ai bagnanti.

Il personale impegnato nella mattinata odierna ha effettuato una capillare attività di appostamento e osservazione, anche mediante l’utilizzo dei droni in uso ai rispettivi comandi, attraverso la quale è stato possibile constatare la flagranza di reato posta in essere dal responsabile che è stato deferito alla A.G. per le violazioni previste e punite dal Codice della navigazione