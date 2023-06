Castellabate: proseguono i lavori per la messa in sicurezza del porto di San Marco

A San Marco di Castellabate, procedono le operazioni per la messa in sicurezza del porto turistico. Dopo gli interventi dei mesi scorsi, è arrivato in loco altro materiale per il ripristino del molo di sopraflutto. L’estate è arrivata e il porticciolo di San Marco di Castellabate sta iniziando ad essere preso d’assalto dai tanti turisti in vacanza.

I lavori

Nel frattempo, però, non si fermano i lavori volti al rafforzamento della mantellata esterna, finalizzati a rendere l’area più sicura e fruibile per le varie imbarcazioni presenti. Il carico di materiali utili alle operazioni è arrivato direttamente via mare, evitando il trasporto per km sulle arterie stradali. I fondi provengono direttamente dal finanziamento della Regione Campania che ne ha approvato il progetto, ormai anni fa. Infatti, i lavori erano iniziati nel 2021 per poi essere stoppati con il passare del tempo.

“Avanti tutta”

Tali interventi, oltre a essere necessari per la salvaguardia del territorio, rappresentano un passo importante per un porto che sta diventando, sempre più, un piccolo grande centro turistico. Lo dimostra la presenza costante del Metrò del mare e del conseguente flusso di visitatori che riempiono la zona. Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha così commentato: “Continuano i lavori di messa in sicurezza del porto di San Marco di Castellabate. Ieri tutto il giorno per lo scarico del materiale per il ripristino e rafforzamento della mantellata esterna del molo foraneo di sopraflutto. Avanti tutta“