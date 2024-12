Castellabate, proseguono i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso in località Pozzillo

Continuano i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso in località Pozzillo, nella frazione San Marco di Castellabate. Si tratta di un intervento, finanziato con fondi PNRR pari a 1 milione 750 mila euro, di grande importanza vista la centralità della strada, oggetto a pericolo di crolli ed unica via d’accesso per una delle spiagge più rinomate del territorio.

Gli interventi

Una volta ultimate le operazioni, l’intera area sarà caratterizzata da un’ampia azione di restyling dal punto di vista dell’arredo urbano che la trasformerà in una zona ancor più sicura e confortevole dove potersi godere la splendida vista mare che la circonda. “Zona a rischio” “La zona interessata era a rischio crolli con il pericolo concreto di isolare l’intera area interessata. Questa tipologia di lavori serve proprio a mettere in sicurezza questa fascia d costone roccioso”, sottolinea il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.