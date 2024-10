Capaccio Paestum, masso si stacca dal costone roccioso di via Madonna del Granato: strada chiusa.

All’alba di questa mattina, a causa delle avverse condizioni meteo, un masso si è staccato dal costone roccioso che sovrasta via Madonna del Granato, nel comune di Capaccio Paestum.

Si tratta, nello specifico, proprio della strada che conduce al Santuario.

L’intervento della Polizia Municipale

Quanto accaduto ha reso necessario il provvedimento di chiusura della strada come indicato dal personale dell’area manutenzione.

L’ordinanza è stata, pertanto, firmata dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Sofia Strafella.

La circolazione veicolare e pedonale è stata vietata a partire dall’intersezione con la Strada Provinciale 13 e fino alla Piazza antistante al Santuario della Madonna del Granato denominata “Mario Giordano” al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.

Gli agenti della Polizia Municipale del comune, insieme al personale addetto alla manutenzione, hanno provveduto tempestivamente a mettere in sicurezza l’area e per domani è previsto un sopralluogo con perizia da parte di un geologo per decidere il da farsi e valutare l’eventuale pericolosità del tratto in modo da scongiurare ulteriori distacchi rocciosi.