Castellabate: proseguono i lavori nel tratto viario della frazione Alano

Proseguono i lavori nella frazione Alano del comune di Castellabate per quanto riguarda la riqualificazione di Via A.Gatto. Dopo una prima fase che ha portato al completo restyling del tratto viario, dotato anche di nuova illuminazione pubblica, sono iniziati gli interventi per il secondo stralcio in programma.

Gli interventi

I lavori rivestono carattere di grande importanza soprattutto per la messa in sicurezza dell’area. Gli interventi, infatti, sono mirati ad eliminare i disagi alla circolazione, garantendone la piena percorribilità e fruibilità.