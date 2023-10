Camerota: ok ad interventi di restyling del Municipio

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, programma lavori di ristrutturazione del Municipio, situato in Piazza San Vincenzo n. 5, in un immobile in passato destinato a scuola elementare. L’Amministrazione Comunale punta così a realizzare uffici moderni rendendo meno gravoso il lavoro per i dipendenti e dimostrandosi più accoglienti per l’utenza.

I lavori in programma

I lavori programmati dall’Ente sono diventati ora necessari e non più procrastinabili; l’obbiettivo è quello di adeguare il municipio alle finalità dello stesso, tenuto conto dell’aumento del numero di dipendenti che richiede spazi adeguati e meglio redistribuiti e dell’esigenza di consentire all’utenza una migliore fruibilità e accessibilità. L’attuale immobile adibito a casa municipale per come internamente organizzato, si presenta poco funzionale alle funzioni istituzionali al cui interno vengono espletati, per questo si rendono necessari interventi di ristrutturazione dello stesso.

Gli interventi eseguiti in passato

In passato sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza della Casa Comunale di Camerota. Dopo il rifacimento dell’aula consiliare , la sistemazione dell’archivio, la ridisegnazione degli uffici, la sistemazione della rete internet, l’acquisizione di un server adeguato per la gestione dei contenuti telematici, il rifacimento del parcheggio, l’installazione di computer nuovi, oltre che alla verniciatura e pulizia delle stanze e di alcune aree esterne adiacenti alla struttura, l’amministrazione ha inoltre voluto mettere in sicurezza tutti gli accessi del Municipio.

Gli uffici che custodiscono documenti molto importanti, sono stati protetti da porte blindate. Il tutto in un’ottica di salvaguardia dell’archivio, degli atti e della storia del Comune di Camerota e, sopratutto, per scongiurare tentativi di accesso illecito e di furto. Ora il Comune pensa ad interventi di restyling del Municipio.