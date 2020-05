Camerota: in corso interventi di messa in sicurezza del municipio

In corso i lavori di messa in sicurezza della Casa Comunale di Camerota. Dopo il rifacimento dell’aula consiliare distrutta in precedenza da un incendio, la sistemazione dell’archivio, la ridisegnazione degli uffici, la sistemazione della rete internet, l’acquisizione di un server adeguato per la gestione dei contenuti telematici, il rifacimento del parcheggio, l’installazione di computer nuovi, oltre che alla verniciatura e pulizia delle stanze e di alcune aree esterne adiacenti alla struttura, l’amministrazione ha voluto mettere in sicurezza tutti gli accessi del Municipio.

Inoltre gli uffici che custodiscono documenti molto importanti, saranno protetti da porte blindate. Il tutto in un’ottica di salvaguardia dell’archivio, degli atti e della storia del Comune di Camerota e, sopratutto, per scongiurare tentativi di accesso illecito e di furto.