Castellabate, prosegue l’operazione “Spiagge Pulite”: nuovi sequestri contro l’abusivismo

Prosegue senza soluzione di continuità l’operazione “Spiagge Pulite” condotta sul litorale comunale da parte delle Forze dell’Ordine contro l’occupazione abusiva demaniale da parte dei bagnanti che si appropriano della spiaggia libera occupandola con ombrelloni e sdraio lasciati durante la notte per privilegiarsi delle prime fila.

Dopo i sequestri penali e amministrativi effettuati nel mese di luglio nelle aree demaniali di Punta dell’Inferno, Grotta San Marco e Pozzillo, questa mattina il personale della Polizia Municipale e della Guardia Costiera è intervenuto in zona Lago dove è stato possibile accertare, all’alba, la presenza di numerosi ombrelloni e sdraio indebitamente collocati sull’arenile della spiaggia libera.

L’attività di servizio

L’attività di servizio si è conclusa con il sequestro amministrativo di tutto il materiale rinvenuto per violazione all’Ordinanza Sindacale che vieta il posizionamento degli ombrelloni sulle spiagge libere lasciandoli incustoditi per privilegiarsi dei posti in prima fila.

L’odierno sequestro da parte delle Forze dell’Ordine è l’ennesima testimonianza delle attività condotte in sinergia tra la Guardia Costiera e la Polizia Municipale sul territorio comunale.

È ulteriormente prevista un intensificazione di tale tipologia di controlli su tutto il litorale comunale finalizzato a contrastare tutti quei fenomeni illeciti che vengono perpetrati nel periodo estivo.