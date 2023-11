Castellabate, pronti i lavori di somma urgenza per il rifacimento del ponte Cavafosse

A seguito dei danni provocati dagli avversi eventi metereologici verificatisi a Castellabate nel novembre di un anno fa, è stato approvato il progetto per l’inizio dei lavori di somma urgenza per il rifacimento del ponte Cavafosse nella frazione Alano. L’intervento ha come obiettivo l’eliminazione della criticità presenti, tra cui anche l’attraversamento carrabile, in modo tale da assicurare il transito di pedoni e automobili in condizioni di piena sicurezza.

L’intervento

Il ponte si trova nei pressi di un vallone messo a dura prova dalle forti precipitazioni e le opere che saranno eseguite sono volte proprio al rivestimento del fondo e delle sponde che limiteranno gli effetti di erosione, che hanno contribuito al danneggiamento dell’area. Gli interventi più importanti riguarderanno la demolizione del sottopasso stradale esistente, la ricostruzione dell’attraversamento carrabile e lavori destinati alla pavimentazione stradale e il ripristino della funzionalità idraulica.

I costi

L’importo totale per i lavori di rifacimento del ponte Cavafosse si attestano sui 239 mila euro, di cui 216 mila a carico della Regione Campania e 22 mila provenienti dalle casse del Comune di Castellabate.