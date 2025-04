Castellabate: primo incontro pubblico per il nuovo PUC | VIDEO

Prosegue l’importante e complesso iter per la definizione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) a Castellabate. Nella serata di ieri, presso l’Aula Consiliare “C.Grande”, si è svolto il primo incontro ufficiale di partecipazione attiva e consultazione pubblica alla presenza di cittadini e associazioni.

L’incontro

Si tratta di una fase assolutamente necessaria per confrontarsi, dibattere e raccogliere osservazioni e garantire l’efficace prosieguo dell’iter di definizione. Non sono mancate di certo le analisi accese tra le parti che hanno sottolineato quanto sia particolarmente sentita tale approvazione. Ma non finisce qui.

Nei prossimi giorni anche altre frazioni del territorio ospiteranno questa tipologia di incontri proprio con il fine di raggiungere la maggior parte degli stakeholder interessati. Il 23 aprile, infatti, si farà tappa a San Marco, mentre il 2 maggio toccherà a Castellabate Capoluogo.