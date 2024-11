Castellabate: polemiche per i nuovi lavori sulla “Via del Mare”

I consiglieri comunali di Castellabate, Domenico Di Luccia e Catina Tortora, del gruppo politico “Castellabate al centro”, hanno presentato un’interrogazione urgente per denunciare le modalità con cui sono stati eseguiti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla strada regionale ex 267, denominata “Via del Mare”.

Linee continue e accesso negato

Secondo i consiglieri, l’impresa incaricata dei lavori avrebbe tracciato, per lunghi tratti, linee di mezzeria continue, impedendo l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali presenti ai lati della strada. Questa situazione sta causando notevoli disagi ai cittadini, costretti a percorrere lunghe deviazioni per raggiungere le proprie abitazioni.

Mancanza di pianificazione e sicurezza

I consiglieri comunali criticano la mancanza di una pianificazione adeguata dei lavori, sottolineando come il rifacimento della segnaletica sia stato eseguito senza tenere conto delle esigenze dei residenti e delle attività commerciali presenti lungo la strada. Inoltre, esprimono preoccupazione per la sicurezza stradale, in quanto la nuova segnaletica potrebbe creare confusione e aumentare il rischio di incidenti.

Le richieste dei consiglieri

Nell’interrogazione, i consiglieri chiedono alla Provincia di Salerno, al Comune di Castellabate e al Prefetto di intervenire al più presto per interrompere i lavori e ino a quando non sarà trovata una soluzione che consenta di garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, evitando di creare disagi ai cittadini; rivedere la segnaletica e pianificare interventi più completi che comprendano il rifacimento del manto stradale, il riassetto dei bordi e la pulizia delle cunette.