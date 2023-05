Castellabate per Telethon: cuori di biscotto per aiutare la ricerca anche nel ricordo di Tommy

Nelle principali piazze italiane, il 6 e il 7 maggio, cerca i cuori di biscotto per aiutare la ricerca di Telethon. Castellabate sarà presente con tre banchetti collocati davanti le Chiese di Santa Maria a Mare, Santa Maria delle Grazie e San Marco Evangelista.

Biscotti per la ricerca

Due giorni dedicati alla beneficenza, aiutando la Fondazione Telethon nella ricerca per trovare una cura a tutte le malattie genetiche rare, in occasione della campagna “Io per Lei 2023”.

A Castellabate, grazie all’Associazione @Tommy125, ci saranno diverse postazioni su tutto il territorio, con dei banchetti che venderanno dei biscotti, a forma di cuore, disponibili in tre gusti diversi: pasta frolla, farina integrale o gocce di cioccolato. Insieme ad essi, vi saranno anche tante caramelle gommose, confezionate in scatole di latta completamente decorate.

L’offerta minima è di 6€ a pezzo e ,l’intero ricavato andrà direttamente a Telethon. Un regalo originale e carino per la festa della mamma, donando anche un proprio contributo per la speranza della ricerca.

Associazione @Tommy125

I punti di distribuzione, collocati in più location, saranno organizzati e gestiti dall’Associazione @Tommy125, dedicata al giovane Tommaso Gorga, il 15enne di Castellabate scomparso in un tragico incidente stradale. L’associazione, creata dai genitori, Carmine e Giovanna, è da sempre vicina al territorio con tante iniziative di solidarietà che aiutano l’intera comunità. “Non tutti possono fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Aiutare il territorio non costa nulla”, è lo spirito guida dell’organizzazione.